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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

فرهمند در گفتگو با مهر:

یارانه‌ ها در راستای جلوگیری از هدر روی بودجه کشور هدفمند می شود

یارانه‌ ها در راستای جلوگیری از هدر روی بودجه کشور هدفمند می شود

یزد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هدفمند کردن یارانه ‌ها از حیف و میل شدن و هدر رفتن بودجه‌ های کشور جلوگیری می ‌کند.

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان اینکه دولت در حال حاضر سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، اظهار داشت: ضرورت دارد یک ساماندهی اساسی در این زمینه انجام گیرد.

وی افزود: هم ‌اکنون هر فردی که بیشتر آب و برق مصرف می‌ کند از یارانه بیشتری برخوردار است و همین امر باعث شده که آب، انرژی، بنزین و نان در کشور ما به مراتب بیشتر از استانداردهای بین ‌المللی و کشورهای همسایه باشد.

نماینده مردم خاتم، ابرکوه، بافق، مهریز و بهاباد در مجلس عنوان کرد: بر همین اساس باید از پرداخت پول بیت ‌المال به نفع سرمایه ‌داران و افراد مرفه جامعه جلوگیری شود.

فرهمند خاطرنشان کرد: البته از آنجا که بخش کشاورزی یکی از بخش‌ های محروم کشور به شمار می ‌رود، حذف یارانه ‌ها و افزایش قیمت‌ ها روی هزینه‌ های این بخش تاثیرگذار خواهد بود.

وی یادآور شد: بنابراین دولت باید توجه ویژه‌ ای به این امر داشته باشد و از محل 30 درصد یارانه ‌ها که کمک به بخش تولید است، کمک ویژه‌ ای به این بخش انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت: البته تاکنون یارانه نهادهای کشاورزی به تصویب نرسیده و یارانه کود شیمیایی و بذر و نهال نیز همچون گذشته پرداخت می‌ شود ضمن اینکه اختصاص اعتبار دولتی برای اصلاح وسایل و ابزار کار سوخت در کشاورزی نظیر سیستم حرارتی در گلخانه‌ ها، الکتروپمپ‌ ها، تراکتورها و ماشین ‌آلات پیش‌ بینی شده که امیدواریم با اصلاح این سیستم ‌ها مصرف کمتری را در آینده داشته باشیم.

کد مطلب 979224

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