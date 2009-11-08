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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

مسابقات بسکتبال NBA/

ممفیس گریزلیز بدون حامد حدادی متحمل شکست شد

ممفیس گریزلیز بدون حامد حدادی متحمل شکست شد

تیم ممفیس گریزلیز در چارچوب رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA) تنها با سه اختلاف امتیاز مغلوب "لس آنجلس کلیپرز" شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان "لیونل هالینز" بامداد امروز دیدار مقابل لس آنجلس کلیپرز را با نتیجه 110 بر 113 واگذار کردند. آنها در حالی متحمل این شکست شدند که پس از پیروزی (29 بر 23) در کوارتر اول، هر سه کوارتر دیگر بازی را به ترتیب با نتایج (31 بر 32)، (22 بر 27) و (28 بر 31) واگذار کردند.

لیونل هالینز در این بازی حتی برای یک دقیقه هم به حامد حدادی فرصت حضور در میدان مسابقه را نداد. "هانتر" دیگر بازیکن ممفیس گریزلیز بود که تمام مدت زمان این بازی را روی نیمکت نشست.

"گای" امتیازآورترین بازیکن این دیدار بود که به تنهایی 33 امتیاز برای ممفیس گریزلیز به دست آورد. البته "کامان" هم با 26 امتیاز بهترین بازیکن تیم لس آنجلس کلیپرز بود.

کد مطلب 979230

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