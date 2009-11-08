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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

کشاورزی گیلان نیاز مبرم به آخرین دستاوردها علمی و فنی دارد

کشاورزی گیلان نیاز مبرم به آخرین دستاوردها علمی و فنی دارد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم گفت: بخش کشاورزی گیلان نیاز مبرم به آخرین دستاوردها علمی و فنی برای کاربردی کردن فعالیتها در این بخش دارد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه و رشد جهشی کشاورزی در گیلان با بکارگیری فن آوریهای نوین امکانپذیر است که باید توجهی ویژه شود.

وی اظهارداشت: استفاده از فناوریهای نوین موجب افزایش تولید در واحد سطح، بالا بردن ارزش افزوده، کاهش هزینه تولید و همچنین در علاقمند سازی نسل جدید به کار کشاورزی بسیارموثر است.

نماینده لنگرود با اعلام اینکه باید به کشاورزی نگاه ویژه شود، افزود: با توجه به حجم تولیدات کشاورزی در کشور و لزوم واردات محصولات کشاورزی باید با برنامه ریزی راهبردی در آینده بی نیاز از هرگونه واردات محصولات کشاورزی شد.

وی گفت: استفاده از تکنولوژی و فن آوریهای جدید در بخش کشاورزی ضروری و اجتناب ناپذ یر بوده چرا که می تواند استان بصورت جهشی در بخش کشاورزی به جلو هدایت کند.

لاهوتی درادامه یکپارچه سازی اراضی، توسعه ماشین آلات کشاورزی نوین و همچنین نهادینه کردن کشت دوم در استان امری ضروری و مهم دانست.

وی همچنین با بیان اینکه پروژههای مربوط به مصوبات سفر شهرستان لنگرود باید مورد پی گیری بیشتری قرار گیرد، افزود: مدیران استانی می توانند با پیگیری مجدانه در محقق شدن مصوبات سفر اثربخشی لازم را داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم بیان داشت: ‌مشکل زمین شهرک صنعتی لنگرود حل شده است و شرکت شهرکهای صنعتی استان هرچه سریعتر مقد مات اجرایی شدن این طرح را انجام دهد.
کد مطلب 979232

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