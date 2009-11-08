وزیر بازرگانی به اتاق تعاون ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به دعوت دبیرکل اتاق تعاون ایران و به منظور نشست با هیئت مدیره اتاق تعاون و مدیران عامل شرکتـها و اتحــادیه های تعاونی کشوری سه شنبه هفته جاری میهمان پارلمان بخش تعاون کشور خواهد بود.

در پی نشستهای دوره ای اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور با مسئولان و در راستای پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزیر بازرگانی با حضور در این اتاق نشستی صمیمی با مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی خواهد داشت.

در این نشست علاوه بر موارد مربوط به بخش تعاون در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مسائلی در زمینه انتظارات ، نقش و توانمندی های تعاونیهای مصرف در اصلاح نظام توزیع ، ذخیره سازی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در مقطع اجرای هدفمند کردن یارانه ها و جذب مشارکت تعاونیها در پروژه " مدیریت واردات " مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از دیگر مسائل مورد انتظار در این نشست حمایت وزارت بازرگانی از بازسازی و نوسازی فروشگاههای تعاونی مصرف در قالب طرح " فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی " می باشد.



