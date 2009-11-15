خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب گزیده‌ای است از مقالات نویسندگانی مانند آلدوس هاکسلی، جی بی پریستلی، ریمون کنان، جان بارت، پیتر برگر و فردریک هارت درباره موضوعات مرتبط با انسان‌شناسی هنر و ادبیات.

"تراژدی و حقیقت کامل" عنوان نخستین مقاله این مجموعه است که به قلم آلدوس هاکسلی که درباره "ادیسه" نوشته شده است. پس از این مقاله دو مطلب از جی بی پریستلی در همین موضوع منتشر شده است.

باغ‌ها (جان پرست)، درختان (س‌ج‌م‌گری)، گل‌ها (جان پرست)، متن و خواندن آن (ریمون کنان)، اندیشه‌های شعر تی‌اس‌الیوت (استیون اسپندر)، بازنمایی گفتار (ریمون کنان)، ادبیات بازپروری-داستان پست‌مدرنیستی (جان بارت)، تجدد و ناخرسندی‌های آن (پیتر برگر، بریجیت برگر، هانس فرید کلنر) و هنر رومی (فردریک هارت) دیگر مقالات این مجموعه را شامل می‌شوند.

در پایان این کتاب که از مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی انتشارات ثالث چاپ شده است، یک نمایه اسامی و نیز موضوعی آمده است.

چاپ نخست کتاب "درآمدی بر انسان‌شناسی هنر و ادبیات"در 252 صفحه و با شمارگان 1100 نسخه با قیمت 5000 تومان روانه بازار کتابفروشی‌ها شده است.