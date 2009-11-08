  1. استانها
  2. یزد
۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۷

فوریتهای پزشکی در تعاون روستایی یزد آموزش داده می شود

فوریتهای پزشکی در تعاون روستایی یزد آموزش داده می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان یزد از برگزاری دوره ‌های کمک‌های اولیه در این سازمان خبر داد.

سیدحسن بزاز زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این آموزش‌ ها شامل کمک‌ های اولیه و فوریت ‌های پزشکی و خدماتی است و ویژه کارکنان سازمان تعاون روستایی استان یزد خواهد بود.

وی افزود: این دوره ‌ها به منظور آشنایی فراگیران با مفاهیم فوریت ‌های پزشکی، آمادگی افراد جهت مقابله با حوادث، امدادرسانی در شرایط بحرانی و بالا بردن سطح فرهنگ پیشگیری در جامعه همچنین تحقق شعار "هر خانواده، یک امدادگر" برگزار می ‌شود.

بزاز زاده خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی که به مدت 32 ساعت توسط کارشناس آموزش سازمان هلال ‌احمر در دو قسمت تئوری و عملی تدریس می‌ شود، 35 نفر از کارکنان سازمان تعاون روستایی استان یزد حضور دارند.

وی افزود: این دوره به مدت پنج هفته در روزهای زوج در محل سازمان تعاون روستایی برگزار و در پایان دوره به فراگیران گواهی معتبر آموزشی اعطا خواهد شد.

بزاز زاده بیان داشت: در ادامه این دوره آموزشی، فراگیران به مدت سه ساعت در زمینه راه ‌های پیشگیری و مبارزه با انتقال بیماری ایدز نیز آموزش می‌ بینند.

وی عنوان کرد: با درخواست کارکنان پس اتمام دوره مقدماتی، دوره تکمیلی فوریت‌های پزشکی نیز در این سازمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 979235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها