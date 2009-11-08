فوریتهای پزشکی در تعاون روستایی یزد آموزش داده می شود

سیدحسن بزاز زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این آموزش ها شامل کمک های اولیه و فوریت های پزشکی و خدماتی است و ویژه کارکنان سازمان تعاون روستایی استان یزد خواهد بود.
وی افزود: این دوره ها به منظور آشنایی فراگیران با مفاهیم فوریت های پزشکی، آمادگی افراد جهت مقابله با حوادث، امدادرسانی در شرایط بحرانی و بالا بردن سطح فرهنگ پیشگیری در جامعه همچنین تحقق شعار "هر خانواده، یک امدادگر" برگزار می شود.
بزاز زاده خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی که به مدت 32 ساعت توسط کارشناس آموزش سازمان هلال احمر در دو قسمت تئوری و عملی تدریس می شود، 35 نفر از کارکنان سازمان تعاون روستایی استان یزد حضور دارند.
وی افزود: این دوره به مدت پنج هفته در روزهای زوج در محل سازمان تعاون روستایی برگزار و در پایان دوره به فراگیران گواهی معتبر آموزشی اعطا خواهد شد.
بزاز زاده بیان داشت: در ادامه این دوره آموزشی، فراگیران به مدت سه ساعت در زمینه راه های پیشگیری و مبارزه با انتقال بیماری ایدز نیز آموزش می بینند.
وی عنوان کرد: با درخواست کارکنان پس اتمام دوره مقدماتی، دوره تکمیلی فوریتهای پزشکی نیز در این سازمان برگزار خواهد شد.
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