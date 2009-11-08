مدارس استان یزد 300 مربی پرورشی کم دارند

حمید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: برخی از مدارس استان مربی پرورشی ندارند و این کمبود با توجه به سرانه های دانش آموزی در مناطق مختلف حتی از 300 مربی نیز فراتر رفته و میزان کمبود به 400 مربی پرورشی می رسد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون احیای معاونت پرورشی باید به ازای هر چهار دانش آموز یک ساعت مربی پرورشی به مدارس اختصاص یابد.
رستگار یادآور شد: همچنین در هر مدرسه ای که جمعیت آن از 150 نفر بالاتر است، آن مدرسه می تواند مربی پرورشی داشته باشد.
وی بیان داشت: بر اساس میانگین یاد شده، هم اکنون در استان یزد حدود 300 تا 400 مربی پرورشی کم داریم و برخی از مدارس استان نیز اصلا مربی تربیتی یا پرورشی ندارند که امیدواریم با درایت مسئولان وزارت آموزش و پرورش، این مشکل حل شود.
معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان یزد، میزان جمعیت دانش آموزی استان یزد را بیش از 190 هزار نفر اعلام کرد.
وی در ادامه از افتتاح پروژههای پرورشی و ورزشی در نقاط مختلف استان یزد نظیر چمن مصنوعی مدرسه ایرانشهر، چمن طبیعی سالن ورزشی نعیم آباد، استخر سرپوشیده شهید صدوقی، زمین چمن طبیعی بافق و .... خبر داد.
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