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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

مدارس استان یزد 300 مربی پرورشی کم دارند

مدارس استان یزد 300 مربی پرورشی کم دارند

یزد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت‌ بدنی سازمان آموزش و پرورش استان یزد گفت: مدارس استان یزد امسال با کمبود 300 مربی پرورشی مواجه هستند.

حمید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: برخی از مدارس استان مربی پرورشی ندارند و این کمبود با توجه به سرانه‌ های دانش‌ آموزی در مناطق مختلف حتی از 300 مربی نیز فراتر رفته و میزان کمبود به 400 مربی پرورشی می‌ رسد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون احیای معاونت پرورشی باید به ازای هر چهار دانش‌ آموز یک ساعت مربی پرورشی به مدارس اختصاص یابد.

رستگار یادآور شد: همچنین در هر مدرسه‌ ای که جمعیت آن از 150 نفر بالاتر است، آن مدرسه می‌ تواند مربی پرورشی داشته باشد.

وی بیان داشت: بر اساس میانگین یاد شده، هم‌ اکنون در استان یزد حدود 300 تا 400 مربی پرورشی کم داریم و برخی از مدارس استان نیز اصلا مربی تربیتی یا پرورشی ندارند که امیدواریم با درایت مسئولان وزارت آموزش و پرورش، این مشکل حل شود.

معاون پرورشی و تربیت‌ بدنی سازمان آموزش و پرورش استان یزد، میزان جمعیت دانش ‌آموزی استان یزد را بیش از 190 هزار نفر اعلام کرد.

وی در ادامه از افتتاح پروژه‌های پرورشی و ورزشی در نقاط مختلف استان یزد نظیر چمن مصنوعی مدرسه ایرانشهر، چمن طبیعی سالن ورزشی نعیم‌ آباد، استخر سرپوشیده شهید صدوقی، زمین چمن طبیعی بافق و .... خبر داد.

کد مطلب 979237

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