آی - فن نسل چهارم در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که اپل به تازگی نسل جدید تلفنهای همراه "آی- فن" با عنوان 3GS را عرضه کرده است اولین نمونه آزمایشی "آی- فن" نسل چهارم را معرفی کرد.

فناوری نسل چهارم موبایل که قرار است از سال 2010 در برخی از کشورها راه اندازی شود LTE (تکامل بلند مدت) نام دارد.

به همین منظور اپل و اپراتور "وریزون وایرلس" در آمریکا در حال آزمایش شبکه LTE هستند. در مرکز این آزمایش، توسعه این "آی- فن" جدید با حمایت فناوری نسل چهارم موبایل قرار دارد.

این فناوری از نظر تئوری قادر است با بالاترین سرعت و 10 برابر بیشتر از نسل سوم موبایل خدمات عرضه کند.

براساس گزارش پی. سی وورد، همچنین این "آی- فن" آینده مجهز به تراشه RFID (شناسایی با بسامد رادیویی) است. این تراشه را گروه Near Fiel Communications توسعه داده است.

به این ترتیب "آی- فن نسل چهارم با تراشه RFID" به دستگاهی با تواناییهای بسیار بالا و بسیار سازگارپذیر تبدیل خواهد شد.

RFID فناوری است که برای شناسایی خودکار اشیاء، حیوانات و افراد استفاده می شود. از کاربردهای این فناوری می توان در ساخت برچسبهای نصب شده بر روی چمدانها در فرودگاهها اشاره کرد.

اپل برخی تاکنون از امتیازهای استفاده از این فناوری را خریداری کرده است.