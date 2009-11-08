  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

کاشفی در گفتگو با مهر:

خانه احزاب برنامه یکساله تدوین می کند

خانه احزاب برنامه یکساله تدوین می کند

رئیس خانه احزاب از برگزاری جلسه هفته آینده این نهاد خبر داد و گفت: در این جلسه که با حضور اعضای شورای مرکزی خانه احزاب برگزار می شود، موضوع تدوین برنامه یکساله برای فعالیتهای مختلف خانه احزاب مطرح خواهد شد.

حسین کاشفی رئیس خانه احزاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس تدوین برنامه یکساله برای خانه احزاب ، مشخص خواهد شد که در طول یکسال آینده، خانه احزاب باید چه اقداماتی انجام دهد و این برنامه یکساله باید مطابق با اهدافی که در اساسنامه خانه احزاب ذکر شده ، باشد.

کاشفی همچنین گفت: فعال شدن کمیته های خانه احزاب و برنامه ریزی برای برگزاری همایش فصلی خانه احزاب در فصل پائیز از دیگر برنامه هایی است که در جلسه هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس خانه احزاب در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام خانه احزاب برای تمدید پروانه ، گفت: علاوه بر صورتجلسه ای که در خصوص نحوه برگزاری انتخابات خانه احزاب در مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال شده، اعضای جدید شورای مرکزی نیز فرمهایی را تکمیل و به وزارت کشور ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 979248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها