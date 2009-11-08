خانه احزاب برنامه یکساله تدوین می کند

حسین کاشفی رئیس خانه احزاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس تدوین برنامه یکساله برای خانه احزاب ، مشخص خواهد شد که در طول یکسال آینده، خانه احزاب باید چه اقداماتی انجام دهد و این برنامه یکساله باید مطابق با اهدافی که در اساسنامه خانه احزاب ذکر شده ، باشد.

کاشفی همچنین گفت: فعال شدن کمیته های خانه احزاب و برنامه ریزی برای برگزاری همایش فصلی خانه احزاب در فصل پائیز از دیگر برنامه هایی است که در جلسه هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس خانه احزاب در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام خانه احزاب برای تمدید پروانه ، گفت: علاوه بر صورتجلسه ای که در خصوص نحوه برگزاری انتخابات خانه احزاب در مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال شده، اعضای جدید شورای مرکزی نیز فرمهایی را تکمیل و به وزارت کشور ارائه خواهند کرد.