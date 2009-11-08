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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۴

گمرک انزلی موفق به اخذ گواهینامه ایزو 2008-9001 شد

گمرک انزلی موفق به اخذ گواهینامه ایزو 2008-9001 شد

رشت - خبرگزاری مهر: اداره کل گمرک انزلی موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردهای سری ایزو 2008-9001 شد.

مدیرکل گمرک انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: سیستم مدیریت کیفیت با ابتکار این اداره کل و در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اصلاح الگوی مصرف و همچنین دسترسی آسان به مستندات به صورت بدون کاغذ و سیستمی در این اداره کل به اجرا در آمده است.

غلامحسین نوحی اظهارداشت: اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت در اداره کل گمرک انزلی درراستای اجرای تحقق اهداف تعیین شده درباره اصلاح و بهبود فرآیند ها و روشهای انجام کار و به منظور افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، ترخیص سیار کالا، راه اندازی آسیکودای جهانی، و کنترل نامحسوس با بهره‌ گیری از روشهای نوین مدیریت کیفیت از جمله بهینه ‌سازی و بهبود مستمر فرآیند های کار صورت گرفته است.  

وی در ادامه اخذ گواهینامه بین ‌المللی مدیریت کیفیت ایزو 2008-9001 را در پی دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو2000-9001  در سال گذشته عنوان کرد و یاد آورشد: گواهینامه جدید به دنبال ممیزیهای مراقبتی و نظارتی گواهینامه مدیریت کیفیت اخذ شده است.

کد مطلب 979249

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