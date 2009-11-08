44 نمازخانه در مدارس سمنان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی اقامه نماز استان سمنان افزود: 127مدرسه دیگر این استان نیز شرایط ساخت نمازخانه دارند.
وی گفت: نمازخانههای مورد نیاز مدارس این استان در دوره راهنمایی و متوسطه یکصد باب است.
به گفته وی، زمینه ساخت 60 نمازخانه با اعتبار 10میلیارد ریالی استانداری و اعتبارات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان و تعهد ساخت 18 باب توسط خیران فراهم شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان افزود: 338 نمازخانه مستقل سال گذشته در استان وجود داشت که 40 درصد این نمازخانهها به سامانه آب گرم مجهز هستند.
وی به اجرای طرح نمازخانه پاکیزه در مدارس استان سمنان اشاره کرد و گفت: تهیه فرش سجادهای برای 53 واحد آموزشی با هزینه 900 میلیون ریال انجام می شود.
قزوهی گفت: سالانه 40 نفر از فعالان نماز مدارس این استان به سفرهای زیارتی اعزام میشوند.
دبیر ستاد اقامه نماز استان سمنان نیز در این نشست گفت: نهادینه شدن نماز در بین دانشآموزان موجب مصون ماندن جامعه از آسیبها میشود.
حجتالاسلام محسن فاطمینیا افزود: صرفا نماز خواندن دانشآموزان نباید ملاک باشد بلکه باید اعتقاد و باور به نماز در بین آنها ایجاد و تقویت شود.
وی تاکید کرد: خانوادهها نیز باید در این زمینه مسئولان را همراهی کنند و در دورههای آموزش خانواده مباحث مرتبط با امر نماز نیز ارائه شود.
