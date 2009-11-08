کمبود واکسن آنفلوانزای فصلی با وجود وعده مسئولان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با وجودیکه طبق توصیه مراجع درمانی و بهداشتی تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی برای افراد در معرض خطر از جمله بیماران خاص، افراد مسن و زنان باردار و افرادی که در معرض بیماری قراردارند ضروری است اما بیش از دو هفته است که داروخانه های کرمان عاری از واکسن آنفلوانزای فصلی هستند.

این در حالی است که میزان مراجعه مردم برای تهیه این واکسن رو به افزایش است بسیاری از داروخانه های کرمان نیز تابلوهایی در خصوص اتمام واکسن آنفلوانزای فصلی نصب کرده اند.

با شیوع آنفلوانزا در جامعه تقاضا برای اقلامی همچون واکسن آنفلوانزا، ژلهای آنتی باکتریال و ماسک افزایش یافته است در حالیکه محدودیت در توزیع این اقلام وجود دارد.

معاون سابق دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان گفت: کمبودهایی در زمینه واکسن آنفلوانزای فصلی در داروخانه ها وجود دارد اما با پیگیریهای صورت گرفته مقدمات ورود این واکسن به استان مهیا شده است و واکسنهای خریداری شده در گمرک وجود دارند و به محض ترخیص توزیع می شوند.

مردم ایران از نظر ژنتیکی در مقابل آنفلوانزای خوکی مقاومت دارند

علی اسدی پور که هم اکنون سمت معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی را به عهده دارد افزود: مصرف واکسن آنفلوانزای فصلی به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی زیاد شده است اما در زمینه جلوگیری از این نوع آنفلوانزا مصونیت ایجاد نمی کند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص لزوم استفاده برخی افراد از این واکسن حتی در موارد عادی گفت: طبیعتا این واکسن به تعداد محدودی در کشور وجود دارد و به دلیل تقاضای بالای این دارو در بازارهای جهان کمبودهایی در این خصوص وجود دارد.

وی افزود: درصد بالایی از هجوم مردم به مراکز درمانی و داروخانه ها بار روانی دارد در حالیکه می توانستیم با اطلاع رسانی صحیح جلوی این جو روانی را بگیریم.

وی گفت: جای نگرانی نیست و این دارو به زودی در داروخانه های کرمان توزیع می شود.

اسدی پور تاکید کرد: مردم نگران نباشند و تنها توصیه های بهداشتی با جدیت انجام دهند تا به این بیماری مبتلا نشوند.

وی افزود: دوران پیشگیری از آنفلوانزا خوکی سپری شده است و باید توکل به خدا کرد اما به نظر می رسد مردم ایران به طور ژنتیکی در مقابل آنفلوانزای خوکی مقاوم تر از مردم سایر مناطق جهان هستند.

کمبودها به زودی برطرف می شود

معاون درمان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این خصوص گفت: الزامی برای استفاده همه مردم جامعه از واکسن آنفلوانزای فصلی وجود ندارد و تنها افراد خاص باید استفاده کنند.

حسین صافی زاده در پاسخ به این نکته که واکسن برای افراد خاص نیز در استان وجود ندارد گفت: کمبودها به زودی برطرف می شود اما انجام توصیه های بهداشتی مهم است.

وی در خصوص کمبود ژلهای انتی باکتریال نیز گفت: کارخانه تولید این ژلها با ظرفیت کامل درحال فعالیت است.

وی گفت: با وجودیکه تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی برای پزشکها ضروری است خود من هم هنوز این واکسن را تزریق نکرده ام!

این در حالی است که یکی از افراد مراجعه کننده برای تامین این دارو خاطر نشان کرد: همسر بنده مبتلا به بیماری ام اس است و با توجه به نوع بیماری وی هر ساله اقدام به تزریق این واکسن می کردیم و با توجه به شرایط خاص امسال تزریق این واکسن ضروری است چون در صورت ابتلاء به آنفلوانزا حتی از نوع فصلی و نقض در ایمنی بدن بیمار امکان دارد با مشکل مواجه شویم.

یکی دیگر از مراجعه کنندگان گفت: با مراجعه به هر داروخانه با جواب منفی مواجه می شوم و حتی در چند داروخانه نیز اقدام به نام نویسی برای تهیه دارو کرده ام اما خبری از تامین دارو نیست این درحالی است که مبتلا به دیابت هستم و از کهولت سن نیز رنج می برم.

وی گفت: مسئولان که از تابستان درحال اطلاع رسانی درخصوص آنفلوانزای خوکی بودند چرا نسبت به تهیه واکسن آنفلوانزای فصلی اقدام نکرده اند؟