عبدالرضا کاهانی که برای نمایش ویژه "بیست" در جشنواره فیلم دمشق در این شهر سوریه حضور دارد، به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه فیلم با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. مردم سوریه سینمای ایران را دوست دارند و از سابقه آن کاملا باخبرند و همیشه این سینما و آثار ان را دنبال می‌کنند.

وی افزود: فیلم خصوصا مورد توجه مخاطبان حرفه‌ای سینمای سوریه قرار گرفت و در روزنامه‌های مختلف منتقدان مطالب مثبتی درباره آن نوشتند. بیشتر مخاطبان و منتقدان هم برگزیده شدن "بیست" را پیش‌بینی کرده بودند. هیئت داوران از بازی‌های فیلم بسیار تمجید کرد و معتقد بود "بیست" فیلمی واقعی با بازیگران حرفه‌ای است که این موضوع نشان از نگاه جدید در سینمای ایران است.

کاهانی ادامه داد: بعد از اولین نمایش این فیلم مخاطبان واکنش‌های مثبت نشان دادند. من این فیلم را با مخاطبان زیادی در سراسر دنیا دیده‌ام و این موضوع برایم جالب است که حس تمامی این افراد خیلی به هم نزدیک است. جا دارد برای چندمین بار از زحمات همه عوامل فیلم تشکر کنم.

"بیست" در هفدمین جشنواره فیلم دمشق جایزه تندیس نقره‌ای را از آن خود کرد. این فیلم همزمان در جشنواره‌های سائوپائولو و بمبئی هم حضور داشته است. داستان فیلم درباره یک تالار پذیرایی است که 20 روز دیگر تعطیل می‌شود. پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی و فرشته صدرعرفایی بازیگران "بیست" هستند.