دفتر نمایندگی کارشناسان رسمی قوه قضائیه در ارومیه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این دفتر نمایندگی 240 نفر از کارشناسان رسمی قوه قضائیه در 11 گروه تخصصی مهندسی آب، اموال منقول، نفقه، امور پزشکی و دارویی، رشته حسابداری، امور وسایل نقلیه، راه و ساختمان، صنعت، فنی و هنری، کشاورزی مدیریت و خدمات عمومی ایمنی و حوادث فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی صبح یکشنبه در مراسم آغاز بکار این دفتر نمایندگی در ارومیه با اشاره به نیاز مبرم دستگاه قضا به تخصص کارشناسان رسمی قوه قضائیه در اجرای عدالت و اتخاذ تصمیمات صحیح قضائی گفت: این کارشناسان نقش بسیار مهمی در افزایش دقت در مراحل دادرسی و کشف حقیقت در امور فنی و تخصصی دارند.

حجت الاسلام محمد موسوی افزود: امروز وجود کارشناسان متعهد و متخصص در راه احقاق حق در جامعه اسلامی مایه مباهات دستگاه قضایی کشور است.