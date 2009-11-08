به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست رقابتهای لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور در رده سنی جوانان طی روزهای 14 و 15 آبانماه با حضور تیمهای ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، خراسان رضوی، ماشین سازی اراک، فارس، همدان، آذربایجان غربی، زامیاد تبریز، تربیت بدنی گیلان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد به میزبانی مشهد برگزار شد که مسئولان سازمان لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور با نظرسنجی از کارشناسان و بررسی عملکرد وزنه برداران، برترینهای این مسابقات را معرفی کردند.
بنابراین گزارش، اسامی برترینهای این پیکارها به شرح زیر است:
دسته 56 کیلوگرم: مجید عسگری از ملی حفاری ایران
دسته 62 کیلوگرم: سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب
دسته 69 کیلوگرم: مسعود چترایی از ملی حفاری و احمد محمودی از خراسان رضوی
دسته 77 کیلوگرم: حامد حبیب الهی از ملی حفاری
دسته 85 کیلوگرم: محمد زارعی از ملی حفاری
دسته 94 کیلوگرم: کیا قدمی از مناطق نفت خیز جنوب
دسته 105 کیلوگرم: بهادر ملکی از ذوب آهن
دسته 105+ کیلوگرم: انوش آرمک از ملی حفاری
بهترین تیم: ملی حفاری ایران
تیم اخلاق: آذربایجان غربی
پدیده مسابقات: حامد حبیب الهی از ملی حفاری، بهادر ملکی از ذوب آهن و احمد محمودی از خراسان رضوی
بهترین بهترینها: سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب
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