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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

برترین‌های مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان معرفی شدند

برترین‌های مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان معرفی شدند

سازمان لیگ فدراسیون وزنه برداری برترین‌های مرحله نخست رقابت‌های لیگ وزنه برداری باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست رقابت‌های لیگ وزنه برداری باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان طی روزهای 14 و 15 آبانماه با حضور تیم‌های ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، خراسان رضوی، ماشین سازی اراک، فارس، همدان، آذربایجان غربی، زامیاد تبریز، تربیت بدنی گیلان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد به میزبانی مشهد برگزار شد که مسئولان سازمان لیگ وزنه برداری باشگاه‌های کشور با نظرسنجی از کارشناسان و بررسی عملکرد وزنه برداران، برترین‌های این مسابقات را معرفی کردند.

بنابراین گزارش، اسامی برترین‌های این پیکارها به شرح زیر است:
دسته 56 کیلوگرم: مجید عسگری از ملی حفاری ایران
دسته 62 کیلوگرم: سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب
دسته 69 کیلوگرم: مسعود چترایی از ملی حفاری و احمد محمودی از خراسان رضوی
دسته 77 کیلوگرم: حامد حبیب الهی از ملی حفاری
دسته 85 کیلوگرم: محمد زارعی از ملی حفاری
دسته 94 کیلوگرم: کیا قدمی از مناطق نفت خیز جنوب
دسته 105 کیلوگرم: بهادر ملکی از ذوب آهن
دسته 105+ کیلوگرم: انوش آرمک از ملی حفاری

بهترین تیم: ملی حفاری ایران
تیم اخلاق: آذربایجان غربی
پدیده مسابقات: حامد حبیب الهی از ملی حفاری، بهادر ملکی از ذوب آهن و احمد محمودی از خراسان رضوی
بهترین بهترین‌ها: سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب

کد مطلب 979278

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