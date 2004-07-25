سوريه و عراق قرارداد همكاري نفتي امضاء كردند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، بر اساس اين قراداد كه از سوي ابراهيم حداد و ثامر غضبان وزراي نفت سوريه و عراق به امضاء رسيد سوريه دربرابر نفت خام عراق فرآورده هاي نفتي از قبيل نفت ، بنزين و گاز مايع در اختيار اين كشور قرار خواهد داد .



بنابر اين گزارش اياد علاوي نخست وزير عراق امروز از سوريه وارد بيروت پايتخت لبنان شد .



از آوريل سال 2003 كه نظاميان آمريكايي خاك عراق را اشغال كردند يك لوله نفتي كه نفت خام عراق را بدون تاييد ساز مان ملل به سوريه صادر مي كرد توسط اشغالگران بسته شد.





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