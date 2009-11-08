به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که در روز 24 آبان آغاز می‌شود اتوبوس کتاب در سفری 6 روزه با عبور از کنار مدارس و بوستانهای غرب تهران و توقف در ایستگاههای مختلف علاوه بر عرضه کتاب با تخفیف 25 درصدی به اهالی منطقه و به ویژه دانش‌آموزان به اجرای برنامه‌های متنوع خواهد پرداخت.

طرح مبادله کتاب، ارائه خدمات کتابخانه سیار بازیافت، اجرای نمایش بازیافت با عنوان"از کاغذ تا کتاب" برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی و اطلاعات عمومی همراه با جایزه، ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانه‌های منطقه 21 و 22، توزیع فرم شرکت در مسابقه" نگاه دوباره" و مسابقه "کتاب‌سازی شاپرکها" از جمله برنامه‌های جانبی این طرح اعلام شده ‌است.

طرح کاروان کتاب به همت فرهنگسرای تهران و همکاری مراکز تحت پوشش مدیریت فرهنگی و هنری مناطق 21 و 22 با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره بازیافت شهرداریهای مناطق یاد شده و همچنین اداره ارشاد شمیرانات و شمال تهران اجرا می‌شود.