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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

کاروان کتاب همزمان با هفته کتاب به راه می‌افتد

کاروان کتاب همزمان با هفته کتاب به راه می‌افتد

همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی طرح کاروان کتاب با شعار "کتاب، دانایی، توانایی" در غرب پایتخت به راه می‌افتد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که در روز 24 آبان آغاز می‌شود اتوبوس کتاب  در سفری 6 روزه با عبور از کنار مدارس و بوستانهای غرب تهران و توقف در ایستگاههای مختلف علاوه بر عرضه کتاب با تخفیف 25 درصدی به اهالی منطقه و به ویژه دانش‌آموزان به اجرای برنامه‌های متنوع خواهد پرداخت.

 طرح مبادله کتاب، ارائه خدمات کتابخانه سیار بازیافت، اجرای نمایش بازیافت با عنوان"از کاغذ تا کتاب" برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی و اطلاعات عمومی همراه با جایزه، ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانه‌های منطقه 21 و 22، توزیع فرم شرکت در مسابقه" نگاه دوباره" و مسابقه "کتاب‌سازی شاپرکها" از جمله برنامه‌های جانبی این طرح اعلام شده ‌است.

طرح کاروان کتاب به همت فرهنگسرای تهران و همکاری مراکز تحت پوشش مدیریت فرهنگی و هنری مناطق 21 و 22 با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره بازیافت شهرداریهای مناطق یاد شده و همچنین اداره ارشاد شمیرانات و شمال تهران اجرا می‌شود.

کد مطلب 979281

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