کاهش 20 درصدی آلاینده های خودرو با انجام معاینه فنی

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: تاثیر گسترده معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا از طریق کاهش مصرف سوخت و انواع گازهای آلاینده به خصوص مونوکسید کربن و هیدروکربنهای خام تولید شده توسط خودروها است.

وی با اشاره به تشدید برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: بنابراین استمرار اعمال قانون در مورد خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا می تواند منجر به مراجعه بیش از دو میلیون خودروی فاقد معاینه فنی تا پایان سال به مراکز مورد نظر و در نتیجه سالمتر شدن هوای شهر شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری در تهران فقط 6 روز هوای پاک داشتیم گفت: اگر در ماههای آینده هوای تهران مدیریت نشود و شهروندان نیز به خوبی به وظایف شهروندی خود عمل نکنند به وضعیت بحرانی دچار خواهیم شد.

همچنین رئیس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت فرهنگ معاینه فنی و نقش آن در سلامت شهروندان به ویژه کودکان و بزرگسالان گفت: از روز شنبه و همزمان با آغاز تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی خودروهای زیادی به دلیل نداشتن معاینه توقیف شده اند که این امر مایه تأسف است.

سرهنگ سعید اسماعیلی افزود: متاسفانه بخشی از شهروندان با عدم رعایت وظایف شهروندی به خود و دیگران آسیب جدی می زنند.

این مقام ارشد در مرکز کنترل ترافیک تهران بزرگ با توصیه به شهروندان برای مراجعه هر چه سریعتر به مراکز معاینه فنی تاکید کرد: پلیس با توجه به آغاز فصل سرما و تشدید آلودگی هوا و لزوم توجه بیشتر به ایمنی خودروها به هنگام بارشهای جوی، اعمال قانون و توقیف خودروهای فاقد معاینه فنی را با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد داد. بنابراین لازم است شهروندان بیش از این منتظر نمانده و با مراجعه به این مراکز از سلامت خودروی خود مطمئن شوند.