دو محموله بزرگ قاچاق کالا در شیراز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ محمد محمدی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا با انجام کارهای اطلاعاتی ماموران فرماندهی انتظامی استان فارس موفق شدند در مسیر ورودی فارس از بندرعباس سه دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق که با مدارک جعلی اقدام به تردد کرده بود شناسایی و کشف کنند.
وی با اشاره به کالاهای مکشوفه نیز بیان کرد: این محموله ها شامل 35 هزار و 896 ثوب پوشاک، یک هزار و 328 جفت کفش، یک هزار و 957 طاقه پارچه و 24 تن برنج بوده که در این راستا هشت نفر از اعضای اصلی دو باند شناسایی ودستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس با بیان اینکه فارس همچنان جزء سه استان برتر در کشفیات کالاهای قاچاق به شمار می رود، افزود: طی هفت ماهه نخست سال جاری در خصوص پرونده های یک میلیون تومان 21 درصد، پرونده های دخانی 61 درصد و پرونده های توزیع سوخت خارج از شبکه نیز 24 درصد رشد داشته ایم و بر این اساس طی این مدت 773 پرونده بالای یک میلیون تومان و 32 پرونده دخانی به مراجع قضایی معرفی شده اند.
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استانداری فارس یکی از موفقترین کمیسیونهای کشور در این رابطه به شمار می رود، ادامه داد: خوراک، آرایشی و بهداشتی، پوشاک بیشترین ورودی قاچاق را از سمت بندر عباس و لارستان تشکیل می دهند ولی در رابطه با لوازم برقی به دلیل اینکه مردم اغلب متقاضی لوازم دارای گارانتی هستند اقدام به خرید این نوع کالای قاچاق نمی کنند.
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