کمیسیون آموزش مجلس جزییات لایحه شرکتهای دانش بنیان را تصویب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار اختیاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این دوره از برپایی از نمایشگاه نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است، گفت: در حال حاضر فناوریهایی تولید شده اند که برای خارج کردن این فناوریها از بعد آزمایشگاهی و پژوهشی به تجاری سازی، مجلس برنامه هایی را در دست اجرا دارد.



وی پیگیری لایحه شرکتهای دانش بنیان را از جمله این اقدامات ذکر کرد و افزود: لایحه ا ی در دست تدوین داریم به نام لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان که این لایحه از افراد و شرکتهای دانش بنیان اقدامات حمایتی می کنند ضمن آنکه طبق قانون برای آنها حذف مالیات را برای مدت خاصی در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تسهیل صادرات محصولات نانویی را از دیگر حمایتها ذکر کرد و اظهار داشت: مهمترین مواردی که در این لایحه دیده شده است، ایجاد صندوق توسعه علم و فناوری کشور است که برای راه اندازی این صندوق بودجه ای در حدود 3 میلیارد دلار یعنی 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد ضمن آنکه 5/0 درصد از بودجه عمومی کل کشور نیز به آن اضافه می شود.

وی با بیان اینکه این صندوق در جهت سرمایه گذاری ریسک پذیر عمل خواهد کرد، ادامه داد: دیدگاه مجلس در زمینه حمایت از شرکتهای دانش بنیان کاملا مثبت است و در این راستا لایحه مذکور را در دست بررسی دارد .

رئیس کمیته تحقیقات مجلس به دلایل رد فوریت این لایحه اشاره کرد و گفت: این لایحه در ابتدا به درستی توجیه نشده بود اما الان ما چیزی حدود 15 ماده را طراحی کردیم که کلیات آن در کمیسیون بدون رای مخالف به اتفاق آراء تصویب شد و از هفته آینده جزئیات آن در کمیسیون تصویب می شود.

وی با اشاره به جزئیات این لایحه، خاطر نشان کرد: این لایحه علاوه بر حمایت، به بخش ساختاری این شرکتها نیز توجه دارد.

وی برخوردهای قانونی با متخلفان را از دیگر موارد مطرح در این لایحه عنوان و اضافه کرد: این موارد در آن زمان مشخص نبود از این رو قابل ارائه در صحن علنی نبود که با این تغییرات به آینده این لایحه می توان امیدوارر بود.

اختیاری به بیان بودجه های اختصاص یافته برای فناوری نانو پرداخت و گفت: معمولا بودجه های خاصی در اختیار ریاست جمهوری قرار می دهیم سال قبل 100 میلیارد تومان به معاونت علمی اختصاص داده شد و امسال حدود 260 میلیارد تومان در اختیار قرار دادیم.