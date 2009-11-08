جشنواره فیلم کوتاه سوادآموزی با معرفی نفرات برتر خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره از 30 فیلم کوتاه ارسالی به دبیرخانه جشنواره 9 فیلم برگزیده و صبح یکشنبه از صاحبان آنها با اهدا لوح و جایزه قدردانی شد.

"با من بخوان"،"هیچوقت دیر نیست"،" امید"،" نغمه الفبا"،" رنگ مهر "،" حسرت"،" از نهضت تا مطب"،" نشانی" و " آسمان مال من است"، 9 فیلم کوتاه برتر این جشنواره بودند.

مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان غربی مشارکت پذیری جامعه هنری در برنامه های سوادآموزی، استفاده از هنر برای جذب سوادآموز و کشف استعدادهای موجود در این زمینه را از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سوادآموزی عنوان کرد.

کاظم علی نژاد گفت: زبان هنر بهترین وسیله برای آموزش و ترویج فرهنگ دانش آموزی در جامعه است و برگزاری چنین جشنواره هایی بهترین راهکار برای بیان مشکلات و موانع سوادآموزی قلمداد می شود.