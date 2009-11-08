سود بازرگانی واردات سیگار 20 درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد که معادل 20 درصد ارزش فوب به عنوان سود بازرگانی سیگارهای وارداتی به بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 24 جدول پیوست کتاب قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شود.

ضمنا وجوهی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه تحت عنوان عوارض از ابتدای سال جاری (موضوع ردیف 130401جدول پیوست بودجه درباره درآمد دولت از محل افزایش قیمت سیگار) به حساب 886 خزانه واریز شده، از شمول این تصویب‌نامه خارج و به عنوان سود بازرگانی ماخوذه محسوب می‌شود و شرکت دخانیات موظف است نسبت به انتقال آن به حساب 185 خزانه اقدام نماید.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 11 آبان 1388 ابلاغ کرده است.

بر اساس ردیف 130401 در بخش درآمدها و واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال 1388، مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به کسب 1500میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت سیگار کرده است که تاکنون نحوه وصول آن مشخص نبود و با این مصوبه، نحوه وصول این ردیف درآمدی تعیین شد.