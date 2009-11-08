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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

ازسوی شورای عالی اصل 44؛

نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها تصویب شد

نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها تصویب شد

شورای عالی اصل 44 قانون اساسی به منظور اطلاع‌رسانی شفاف و جامع درباره خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بنا به پیشنهاد هیئت واگذاری به استناد جزء 6 الف ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و در اجرای تبصره 1 بند الف ماده 40 این قانون، نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ‌تبلیغاتی برای بستر سازی بهبود و شفافیت واگذاری‌ها را به تصویب رساند.

بر اساس این نظام‌نامه، به منظور نظام بخشیدن و ایجاد مدیریت کار آمد و واحد برای ارتقای سطح امور فرهنگی و تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها و همچنین بستر سازی، بهبود و شفافیت این امور، کمیته ای در سازمان خصوصی سازی بدون ایجاد و گسترش تشکیلات اجرایی خاص مرکب از رئیس سازمان خصوصی سازی (رئیس کمیته)، نماینده شرکت بورس اوراق بهادار، نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود.

این کمیته می تواند حسب موضوع از کارشناسان و صاحب نظران ذی صلاح در جلسات دعوت نماید و دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات این کیمته توسط اعضای آن تصویب خواهد شد.

از زمان تصویب این نظام نامه،تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف‌اند اقدامات مورد نظر در زمینه واگذاری‌ها را در چارچوب مصوبات کمیته و با توجه به تکالیف زیر به انجام رسانند:

1. انتشار به موقع صحیح و جامع اطلاعات به ویژه در زمینه عملکرد مالی و مدیریتی بنگاه‌هایی که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند این اطلاعات می بایستی شفاف کامل، مستند و فراگیر بوده و برای افزایش آگاهی تمامی مخاطبان ‌و احاد جامعه به منظور ارزیابی تصمیمات گذشته و تصمیم سازی برای آینده منتشر شود در این حوزه گردآوری، پالایش، طبقه بندی و ذخیره سازی دایمی اطلاعات صورت می گیرد.

2. برگزاری کارگاه‌های آموزشی،‌همایش‌ها،جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و نظایر آن در این حوزه حدمات مشورتی،‌مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه‌های تخصصی با مشارکت مراکز علمی و اقتصادی،‌اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معغادن ایران و همچنین تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی به انجام می رسد و به سوالات و اشکالات در زمینه واگذاری‌ها پاسخ داده می شود.

3. انجام اقدامات مناسب،‌موثر و کار آمد برای پیشبرد برنامه واگذاری بنگاه‌ها و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی و عموم مردم برای سرمایه گذاری به نحوی که در نتیحه آن فضای عمومی با تبلیغات مناسب آماده شده و زمینه لازم برای تصمیم گیری سیاستگذاران،‌مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی در یک فضای شفاف در امر واگذاری فراهم شود.

شیوه‌های تبلیغی

بر اساس این نظام‌نامه، تمامی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی موضوع این نظام نامه با استفاده از شیوه‌های زیر صورت خواهد گرفت.

1- برگزاری میزگرد،‌کارگاه آموزشی،‌همایش،‌مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی،‌مطبوعاتی و دیگر نشست‌های‌های تخصصی و عمومی در سطوح بینش المللی،‌ملی و استانی.

2- تهیه انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله فیلم‌های مستند و همچنین تهیه انواع نشریه‌ها و متون تخصصی و عمومی در زمینه خصوصی سازی و نیز بنگاه‌های مشمول واگذاری و واگذار شده.

3- راه‌اندازی،‌تقویت و معرفی پایگاه اینترینتی خصوصی سازی و ارایه اخبار اطلاعات و آمار به هنگام در آن.

4- طراحی و ارایه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی در مورد قوانین و مقررات اجرایی و روش‌های کاری برای اطلاع فعالان اقتصادی کشور و سایر علاقه مندان.

5- فراهم آوردن امکان بازدید سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانشگاهیان و سایر گروه‌های علاقه مند از بنگاه‌های خصوصی شده برای شفاف سازی نتایج جاصل از واگذاریها.

6- انتشار اسامی خریداران مشاوران و دست اندرکاران واگذاری بنگاه‌های واگذار شده بلافاصله پس از واگذاری قطعی آنها.

7- طراحی برنامه‌های همکاری مشترک نهاد‌های متولی بازر سرمایه خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی با هدف جلب مشاکرت سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

8- به کارگیری هر گونه روش و ابزار اجرایی دیگر در راستای نظام بخشیدن ترویج و فرهنگ سازی و شفاف سازی امر واگذاری‌ها در چاچروب مقررات مربوط.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و بر اساس این نظام‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف‌اند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.

کد مطلب 979291

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