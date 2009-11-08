به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بنا به پیشنهاد هیئت واگذاری به استناد جزء 6 الف ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و در اجرای تبصره 1 بند الف ماده 40 این قانون، نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ‌تبلیغاتی برای بستر سازی بهبود و شفافیت واگذاری‌ها را به تصویب رساند.

بر اساس این نظام‌نامه، به منظور نظام بخشیدن و ایجاد مدیریت کار آمد و واحد برای ارتقای سطح امور فرهنگی و تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها و همچنین بستر سازی، بهبود و شفافیت این امور، کمیته ای در سازمان خصوصی سازی بدون ایجاد و گسترش تشکیلات اجرایی خاص مرکب از رئیس سازمان خصوصی سازی (رئیس کمیته)، نماینده شرکت بورس اوراق بهادار، نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود.

این کمیته می تواند حسب موضوع از کارشناسان و صاحب نظران ذی صلاح در جلسات دعوت نماید و دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات این کیمته توسط اعضای آن تصویب خواهد شد.

از زمان تصویب این نظام نامه،تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف‌اند اقدامات مورد نظر در زمینه واگذاری‌ها را در چارچوب مصوبات کمیته و با توجه به تکالیف زیر به انجام رسانند:

1. انتشار به موقع صحیح و جامع اطلاعات به ویژه در زمینه عملکرد مالی و مدیریتی بنگاه‌هایی که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند این اطلاعات می بایستی شفاف کامل، مستند و فراگیر بوده و برای افزایش آگاهی تمامی مخاطبان ‌و احاد جامعه به منظور ارزیابی تصمیمات گذشته و تصمیم سازی برای آینده منتشر شود در این حوزه گردآوری، پالایش، طبقه بندی و ذخیره سازی دایمی اطلاعات صورت می گیرد.

2. برگزاری کارگاه‌های آموزشی،‌همایش‌ها،جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و نظایر آن در این حوزه حدمات مشورتی،‌مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه‌های تخصصی با مشارکت مراکز علمی و اقتصادی،‌اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معغادن ایران و همچنین تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی به انجام می رسد و به سوالات و اشکالات در زمینه واگذاری‌ها پاسخ داده می شود.

3. انجام اقدامات مناسب،‌موثر و کار آمد برای پیشبرد برنامه واگذاری بنگاه‌ها و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی و عموم مردم برای سرمایه گذاری به نحوی که در نتیحه آن فضای عمومی با تبلیغات مناسب آماده شده و زمینه لازم برای تصمیم گیری سیاستگذاران،‌مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی در یک فضای شفاف در امر واگذاری فراهم شود.

شیوه‌های تبلیغی

بر اساس این نظام‌نامه، تمامی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی موضوع این نظام نامه با استفاده از شیوه‌های زیر صورت خواهد گرفت.

1- برگزاری میزگرد،‌کارگاه آموزشی،‌همایش،‌مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی،‌مطبوعاتی و دیگر نشست‌های‌های تخصصی و عمومی در سطوح بینش المللی،‌ملی و استانی.

2- تهیه انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله فیلم‌های مستند و همچنین تهیه انواع نشریه‌ها و متون تخصصی و عمومی در زمینه خصوصی سازی و نیز بنگاه‌های مشمول واگذاری و واگذار شده.

3- راه‌اندازی،‌تقویت و معرفی پایگاه اینترینتی خصوصی سازی و ارایه اخبار اطلاعات و آمار به هنگام در آن.

4- طراحی و ارایه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی در مورد قوانین و مقررات اجرایی و روش‌های کاری برای اطلاع فعالان اقتصادی کشور و سایر علاقه مندان.

5- فراهم آوردن امکان بازدید سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانشگاهیان و سایر گروه‌های علاقه مند از بنگاه‌های خصوصی شده برای شفاف سازی نتایج جاصل از واگذاریها.

6- انتشار اسامی خریداران مشاوران و دست اندرکاران واگذاری بنگاه‌های واگذار شده بلافاصله پس از واگذاری قطعی آنها.

7- طراحی برنامه‌های همکاری مشترک نهاد‌های متولی بازر سرمایه خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی با هدف جلب مشاکرت سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

8- به کارگیری هر گونه روش و ابزار اجرایی دیگر در راستای نظام بخشیدن ترویج و فرهنگ سازی و شفاف سازی امر واگذاری‌ها در چاچروب مقررات مربوط.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و بر اساس این نظام‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف‌اند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.