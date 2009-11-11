ابداع نانو اسفنجی با توانایی جذب آلاینده های شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در دانشگاه پکینگ و سینهوآ در پکن با استفاده از فناوری نانو موفق به ساخت اسفنجی شده اند که می تواند 180 برابر وزن خود پسماندهای سمی و آلاینده را بدون جذب کوچکترین میزانی از آب به خود جذب کند.

دانشمندان نانو لوله های کربنی را با قالبی اسفنج مانند ترکیب کرده و ماده ای به وجود آوردند که خصوصیاتی اسفنج مانند داشته و با فشرده شدن به سرعت خشک می شود این ساختار به زودی در صنعت تولید تجهیزات پاک کننده کاربرد فراوانی پیدا خواهد کرد.

از ویژگی های منحصر به فرد این ابداع آب گریز بودن نانو لوله های کربنی است و به همین دلیل نیازی به ایجاد تغییر ساختار برای جذب نکردن آب توسط این ساختار وجود ندارد.

بر اساس گزارش سی نت، دانشمندان معتقدند از ویژگی های این نانو اسفنج می توان در محافظت از محیط زیست و زدودن مواد سمی از مناطقی مانند میدانهای نفتی و کارخانه های شیمیایی استفاده کرد زیرا این اسفنج می تواند به راحتی بر روی آب شناور باقی مانده و مواد سمی موجود در آب را به خود جذب کند و پس از خشک شدن مورد استفاده مجدد قرار گیرند.