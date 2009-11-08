هفته فرهنگی شیراز در نیکوزیا قبرس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بر این اساس یک گروه 10 نفره به مدیریت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به نیکوزیا اعزام شده اند و هفته شیراز از دوشنبه 18 آبان ماه با حضور شهردار شیراز، رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز در شهر نیکوزیای کشور قبرس آغاز می شود.

این برنامه با حمایت شورای اسلامی شهر شیراز، سفارت جمهوری اسلامی ایران در قبرس، نمایندگی وزارت خارجه در استان فارس و با همکاری سازمانهای مربوطه برگزار می شود.

بر این اساس در هفته شیراز مجموعه ای از صنایع دستی شیراز همچون خاتم، منبت، معرق، فرش، گلیم، جاجیم و ... باحضور گروهی از هنرمندان شیرازی در قالب یک نمایشگاه در شهر نیکوزیا در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

علاوه بر این در این هفته نمایشگاه عکس و کتاب نیز در این شهر پیش بینی شده و در حاشیه برپایی نمایشگاه عکسهای قدیمی و جدید شیراز، موسیقی سنتی شیرازی نیز توسط نوازندگان معروف شیراز به طور مستقیم در بین دانشجویان و ایرانیان مقیم کشور قبرس برگزار می شود.

دو شهر شیراز و نیکوزیا از سال 1378 با یکدیگر پیمان خواهرخواندگی بسته اند و برپایی هفته شیراز در نیکوزیا احیا و تحکیم روابط دوستانه این دو شهر و به دنبال آن دوستی هرچه بیشتر دو کشور ایران و قبرس به شمار می رود.

همچنین در حاشیه برنامه های فرهنگی و هنری این هفته با برگزاری نشستهای مدیریتی و تخصصی رسمی، شهردار شیراز و اعضای شورای اسلامی شهر در دیدار با شهردار نیکوزیا ضمن بحث در خصوص مسایل شهری، از جمله مدیریت واحد، معماری و مبلمان شهری، فرصتهای سرمایه گذاری در شیراز و... رایزنیهایی را پیرامون نحوه روابط فرهنگی، ادبی، اقتصادی دو شهر انجام خواهند داد.