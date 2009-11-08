مازندران رتبه سیزدهم معادن فعال کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از معادن شهرستان سوادکوه تعداد معادن فعال استان را 115 مورد عنوان کرد و افزود: فراوانی معادن استان بیشتر در بخش زغال سنگ بوده که تعداد این معادن در استان 34 مورد است.

وی خاطر نشان کرد: منطقه زیرآب سوادکوه که سابقه حدود 50 ساله در بهره برداری و فعالیت معدن زغال سنگ را داشته دارای فرهنگ و پتانسیل خوبی در این زمینه بوده و باید با همکاری دستگاه های ذیربط این معادن تقویت شود.

فرزانه مشکلات اصلی حوزه معادن استان را نبود جاده دسترسی، وجود ماشین آلات قدیمی و کمبود نقدینگی برشمرد و اظهار داشت: از سال 84 تاکنون شاخص های معدنی نظیر ارزش تولیدات، میزان سرمایه گذاری و ارزش افزوده این بخش افزایش و ارتقاء قابل توجه ای پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون دو هزار و 800 نفر به صورت مستقیم در بخش معدن استان اشتغال دارند تصریح کرد: مازندران رتبه ششم اشتغالزایی معدنی را در سطح کشور داشته و رتبه مازندران در بخش معدن از نظر ارزش افزوده رتبه هفتم و رتبه معدنی مازندران بین شش تا 13 است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با پتانسیل و ظرفیتی که در عرصه معادن استان وجود دارد و با تشویق و ترغیب هایی که به وجود آمده بخش قابل توجه ای از سرمایه گذاری های استان در حال سوق یافتن به سمت معادن است.

مازندران با مصوبه دولت نهم مبنی بر حذف موانع زیست محیطی برای توسعه صنعتی، افق های روشنی را در عرصه صنعت و معدن کشور ایفاء کرده است.

