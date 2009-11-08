توسعه باغات راهکار مناسب برای کاهش اثرات خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رجبعلی صادقی در جلسه کمیته آب درپیش از ظهر روز یک شنبه اظهار داشت: امروزه استان چهار محال و بختیاری به دلیل شرایط توپوگرافی و جغرافیایی در ارتفاع بالا قرار گرفته است و دچار یک خشکسالی هیدرولوژیکی شدید شده است.

وی با بیان اینکه خشکسالی هیدرولوژیکی با یک سال باراندگی بر طرف نخواهد شد بیان داشت: در صورت بارندگی چند ساله باید اقدامی صورت گیرد که آب در سفره های زیر زمینی قرار گیرد و در حال حاضر بهترین راهکار برای حل مشکل خشکسالی در بلند مدت ایجاد طرح آبخبزداری در این استان است.

صادقی با بیان اینکه ایجاد سدهای کوچک از خروج آب از استان جلوگیری می کند، افزود: اصلی ترین راهکار استان حفظ منابع طبیعی از طریق توسعه باغات است که این امر یک راهکار علمی و مطالعه شده است و نیازمند حمایت ملی است.

وی با بیان اینکه توسعه باغات یک حرکت اقتصادی است، اذعان داشت: در حقیقت با حفظ آب در استان از فرسایش خاک نیز جلوگیری می شود فرسایش خاک در استان چهارمحال و بختیاری بسیار بالاست.

صادقی تصریح کرد: نرم فرسایش خاک در استان در سال 30 تن در هکتار است و این رقم، رقم بسیار بالای است و باعث پر شدن سدهایی که بر روخانه های کارون و وزاینده رود زده شده است، می شود و فرسایش خاک و خشکسالی در این استان خسارت های اقتصادی کلانی ملی به دنبال خواهد داشت .

رئیس مرکز تحقیقات آب نیز در این جلسه اظهار داشت: انتقال آب بهشت آباد از نظر اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد و این طرح باید با تحقیقات جامع انجام پذیرد.

صمدی افزود: انتقال آب از طریق تونل مناسب نیست و این آب باید توسط لوله انتقال یابد و مهم ترین دغدغه ما از انتقال آب بهشت آباد نحوه انتقال است نه میزان آب انتقالی است.

استاندار در مورد انتقال آب بهشت آباد اذعان داشت: ما مخالف انتقال آب نیستیم بلکه آب انتقالی از این استان باید آب مازاد باشد.

صادقی افزود: نحوه انتقال آب از بهشت آباد از ابعاد مختلف و دیدگاه ها و نظرات استان در مطالعه طرح باید دیده شود.

وی با بیان اینکه طرح انتقال آب بهشت آباد یک موضوع ملی است و باید مدیرت ملی داشته باشد بیان داشت: انتقال آب بهشت آباد باید به صورت ملی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مدیریت استان چهار محال و بختیاری در تصمیم گیری آب بهشت آباد در کجا این مطالعات قرار دارد؟

صادقی با بیان اینکه بحث مدیریتی بحث مهمی است یادآور شد: مشکلات اجتماعی و زیست محیطی خشک شدن و تخریب منابع طبیعی و... در پروژه تونل سوم از آن استان چهار محال و بختیاری بوده اما هیچ گونه نقش مدیریتی در تصمیم گیری این پروژه نداشته و ندارد و تنها استان چهار محال و بختیاری نقش حلال مشکلات را این پروژه داشته است.

وی از نمایندگان وزارت کشاورزی و نیرو که در این جلسه حضور داشتند خواستار شد که نسبت به دو پروژه تونل سوم و بهشت آباد نگاه جامعه گرایانه داشته باشند و این پروژه ها با دخالت بیشتر وزارت نیرو صورت گیرد.