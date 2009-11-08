آمادگی کامل حزب الله برای مقابله با تجاوزگری احتمالی رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آبزرور، در پی افزایش احتمال تجاوز جدید رژیم اسرائیل به لبنان، حزب الله راهبرد جدیدی را برای خود تعریف کرده که این راهبرد، مبتنی بر مستحکم تر کردن روستاهای جنوب این کشور و حفظ آمادگی نیروها برای دفع حملات احتمالی است.

در همین رابطه یکی از فرماندهان حزب الله که خواست نامش فاش نشود، گفت : مطمئن باشید که ما ایستاده ایم. بارها گفته ایم که امروز به مراتب قدرتمند تر از سال 2006 و جنگ 33 روزه هستیم. ما می دانیم که آنها حمله جدیدی را آغاز می کنند و اگر این حمله در زمستان سال جاری انجام نشود آنها تا بهار صبر می کنند و در آن زمان دیگر زمین برای تانکهای آنها امن نخواهد بود.

آبزرو می نویسد : انتظار می رفت با برقراری آتش بس میان اسرائیل و لبنان و مستقر شدن نیروهای یونیفل در منطقه، قدرت نظامی حزب الله کاهش یابد، اما شواهد موجود از افزایش قدرت نظامی حزب الله حکایت دارند.

"اندرو اگزیوم" کارشناس مسائل حزب الله در مرکز امنیت آمریکای جدید می گوید : حزب الله روستاهای جنوب لبنان را برای جنگ بعدی مستحکم کرده است.

کارشناسان صهیونیست نیز در این زمینه می گویند : آمریکا و اسرائیل این نکته را می دانند که حمله به ایران با پاسخ حزب الله لبنان روبرو می شود و از همین رو برای مقابله با ایران باید ابتدا قدرت نظامی حزب الله را کاهش داد.

آبزرور در ادامه با اشاره به جنگ 33 روزه جولای 2006 که با شکست مفتضحانه ارتش مجهز رژیم اشغالگر قدس در برابر رزمندگان لبنانی پایان یافت، می نویسد : اسرائیل در آن جنگ اشتباهاتی را مرتکب و خسارت نظامی سنگینی را متحمل شد و حال باید دید آیا تل آویو از آن اشتباهات درس گرفته یا نه؟