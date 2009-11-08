پایان مطالعات نهایی خط 4 اتوبوسهای تندرو

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تونل توحید مراحل نهایی و تکمیلی خود را پشت سر میگذارد، مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک پایتخت نیز خبر از پایان مطالعات نهایی و تکمیلی برای راهاندازی خط چهارم بی آر تی دادهاند.
خط چهارم بی آر تی بعد از انجام مطالعات اولیه در اختیار کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت قرار داشت تا بررسیهای نهایی در این خصوص انجام و نظرات نهایی اعلام شود.
بر اساس این گزارش طی چند روز گذشته آخرین مطالعات خط چهارم بی آر تی به پایان رسید و به گفته مدیران حمل و نقلی پایتخت هم اکنون برای اجرا هیچ مشکلی وجود ندارد و مسئولان برای راهاندازی این سامانه شمالی - جنوبی تنها در انتظار افتتاح بزرگترین پروژه شهری سیسال اخیر پایتخت یعنی تونل توحید هستند.
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