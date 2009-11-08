تدوین نحوه اجرای پروژه های خیابانهای منتهی به حرم امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی مشهد که ظهر یکشنبه در صحن شورای اسلامی برگزار شد مقرر شد، شهرداری حداکثر در مدت دو ماه این دستورالعمل را به نحوی تدوین کند که انجام پروژه های عمرانی در این خیابان ها بر اساس تقویم زمانی خاص در طول سال شروع و به نحوی اجرا شود که در کوتاهترین زمان ممکن با آگاهی رسانی مستمر به شهروندان پایان پذیرد.

همچنین در این جلسه با تشکیل کمیسیون فرهنگی شهر مشهد موافقت اصولی شد، بر این اساس مقرر شد یک شورای مشورتی به عنوان زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با حضور مدیران دستگاههای فرهنگی شهر مشهد تشکیل شود و این شوراهها تنها به تصمیم سازی مسائل فرهنگی و اجتماعی این شهر بردارد.

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد ارتقاء کیفی سیما و منظر شهر به تصویب اعضای رسید بر این اساس شهرداری مشهد موظف است ظرف مدت یکماه برنامه زمان بندی خود را برای اجرایی کردن الزامات مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جهت اجرای مصوبه ایرائه نماید البته در این مصوبه مقرر شد ساختمانهایی که در گذشته بدون مجوز و با منع قانونی در این رابطه ساخته شده باشد نیز برخورد قانونی شود.

یکپارچه سازی فعالیت سازمان حمل و نقل درون شهری از دیگر مصوبات شورای امروز مشهد بود که با تصویب این دستور رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری می تواند در شورای حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد شرکت نماید.

در جلسه علنی شورای اسلامی مشهد شهرداری مشهد مکلف شد بر اساس تراز فیزیکی مصوب و با توجه به مقدار عرصه، کاربری، تراکم، سطح اشتغال و سایر ویژگی های ملک بهای پروانه ساختمان را برای هر یک از پروژه های منطقه ثامن محاسبه و اطلاعات آن در اختیار کلیه شهروندان و سرمایه گذاران قرار دهد همچنین مکلف است هر سال نسبت به روز آوری قیمت پروانه ها تا زمان مراجعه متقاضی اقدام نماید.