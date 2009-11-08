هشت مدرسه و 30 کلاس در کرمان به دلیل شیوع آنفلوانزا تعطیل شد

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سطح استان کرمان و در شهرستانهای سیرجان، جیرفت، رفسنجان و ناحیه دو کرمان بیشترین میزان بیماری گزارش شده است که تقریبا بیش از 15 درصد دانش آموزان در مرحله اول مبتلا شده اند.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 30 کلاس درس و هشت مدرسه بین دو تا سه روز به دلیل بروز بیمکاری آنفلوانزا تعطیل شده است که بیشترین موارد مربوط به مدارس متوسطه می باشد در سایر شهرستانها تعداد مبتلایان کمتر از 5 درصد گزارش شده است و موارد تعطیلی گزارش نشده است.

رئیس آموزش و پرورش کرمان خاطر نشان کرد: تاکنون 9 نفر از دانش آموزان استان کرمان به دلیل ابتلاء به بیماری آنفلوانزا بستری شده اند و طبق آزمایشات انجام شده نوع ویروس آنفلوانزا تلفیقی از آنفلوانزا فصلی و نوع A می باشد.

وی یاد آور شد: میانگین غیبت دانش آموزان به دلیل ابتلاء به آنفلوانزا از دو تا پنج روز گزارش شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ گزارشی در خصوص تلفات مرگ و میر در بین دانش آموزان استان کرمان گزارش نشده است.

فتحی گفت: این مرحله از بیماری با کمترین تلفات ممکن درحال سپری شدن است که نشان از برنامه ریزی مطلوب مسئولان و همکاری دستگاهها دارد.