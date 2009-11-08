آغاز دور جدید مذاکرت گازی ایران و هند / شرکت ملی نفت اظهار بی اطلاعی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دیلی تایمز، مورلی دئورا وزیر نفت و انرژی هند امروز از احتمال آغاز دور جدید مذاکرات تهران و دهلی نو درباره خط لوله صلح در تاریخ 16 نوامبر (25 آبان ماه 1388) خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون اختلاف میان دو کشور در این طرح گازی بیشتر بر سر نقطه تحویل گاز است.

به گفته دئورا، طرف ایرانی مرز خود را محل تحویل گاز صادراتی به هند تعیین کرده اما این پیشنهاد با مخالفت طرف های هندی مواجه شده است.

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت ایران از آغاز این دور جدید از مذاکرات گازی ایران و هند در تاریخ 16 نوامبر اظهار بی اطلاعی کرده اند.

در همین حال یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر اعلام کرد: تاکنون از سوی وزارت امور خارجه و یا وزارت نفت و انرژی هند نامه ای به طور رسمی برای آغاز مذاکرات گازی به شرکت ملی نفت ارسال نشده است.

به گزارش مهر، پیش از این نیز حجت الله غنیمی فرد نماینده وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح با اشاره به این موضوع که 4.5 سال بعد از امضای قرارداد باید صادرات گاز به کشور پاکستان آغاز شود، به خبرنگار مهر گفته بود: در این مدت مذاکرات دو کشور در رابطه با موارد فنی پیگیری می شود که پیش بینی ما این است که از سال 2014 میلادی فروش گاز به این کشور آغاز شود.

در صورت توافق ایران و هند امکان انتقال روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به این کشور از خاک پاکستان وجود دارد.

