۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

6 نماینده وزیر بازرگانی در هیئت نمایندگان اتاق ایران معرفی شدند

وزیر بازرگانی، نمایندگان خود برای حضور در جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نمایندگان این وزارتخانه را برای عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران معرفی کرد.

در این نامه آمده است: "در اجرای مفاد ماده 12 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله اسامی 8 نفر از نمایندگان انتصابی این وزارتخانه شجاع الدین بازرگانی، مسعود موحدی، محمدعلی ضیغمی، محمدصادق مفتح، بابک افقهی، محمود دودانگه، مصطفی سرمدی و سیدکمال سیدعلی جهت عضویت در هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران معرفی می شوند. بدیهی است اسامی 2 نفر باقیمانده متعاقباً اعلام خواهد شد."

