سیلوی بوکان 70 هزارتنی بوکان تنها 53 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، حسن عباسی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از سیلوی 70 هزار تنی در حال احداث شهرستان بوکان گفت: با توجه به اینکه این طرح جزو طرح‌های ملی محسوب می‌شود و از سال 1378تصویب شده و در سال 1384 به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: این طرح با هیچ گونه کمبود اعتبار و مشکلات دیگری اعم از زمین و غیره مواجه نبوده اما با گذشت 10 سال از تصویب طرح سیلوی 70 هزار تنی بوکان متاسفانه به علت کم کاری پیمانکاران پیشرفت فیزیکی 53 درصدی طرح جای تاسف دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرستان بوکان به عنوان انبار غله استان آذربایجان غربی لقب گرفته است و سالانه حدود 130 الی 140 هزار تن تولید گندم دارد برای ذخیره سازی غله تولیدی تنها دو سیلو به ظرفیت 23 هزار تن انبار ذخیره گندم دارد که این میزان به هیچ وجه جوابگوی تولید شهرستان نیست.

فرماندار بوکان اظهار داشت: برای حمل و نقل گندم سالیانه هزینه هنگفتی پرداخت می‌شود لذا ایجاد چنین سیلوی در شهرستان بوکان یکی از نیازهای اصلی و اساسی است.