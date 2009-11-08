ایران کد به مبانی اطلاعاتی مالیات بر ارزش افزوده تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، نادر آریا گفت: برای اجرای کدینگ کالا در نظام مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر برنامه ریزی ، هماهنگی لازم نیز با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات انجام شده است.

وی افزود: از زمان ثبت نام اولیه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده طبقه بندی فعالیت های آنها براساس ایران کد انجام شده است.

آریا تاکید کرد: در مرحله بعدی نیز هماهنگی های لازم برای اینکه مودیان گزارش مبادلات کالا و خدمات خود را پس از پیاده سازی کامل ایران کد، براساس نظام کدینگ انجام دهند با مسئولان وزارت بازرگانی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر سیاستگزاری و نظارت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی بین وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی، گفت: براین اساس مقرر شده ایران کد بعنوان مبنای کدینگ کالاها و خدمات برای صندوق های فروش در نظر گرفته شود که این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

آریا افزود: نظام مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از پیگیری مبادلات کالا و خدمات در طول شبکه های تولید و توزیع علاوه بر شفاف سازی امکان ردیابی کالا با اجرای ایران کد فراهم می کند.

