سطح مسابقات قهرمانی جهان ووشو بسیار بالا بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احسان پیغمبری نفر نخست مسابقات جهانی ووشو ظهر یکشنبه در خصوص سطح مسابقات در جمع خبرنگاران افزود: در این رقابتها تمام تیم ها با آمادگی کامل حضور پیدا کرده بودند بخصوص کشورهای اوکراین، هنگ کنگ و مالزی که از برترین های این دوره بودند.

وی افزود: تیم ما برای دومین بار توانست بر سکوی قهرمانی جهان بایستد.

این مسابقات از سوم لغایت هشتم آبانماه در تورنتو کاندا برگزار شد و تیم ملی ایران برای نخستین بار بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد.

احسان پیغمبری در بخش تیمی سه نفره و در اجرای فرم دوئی لین پس از غلبه بر حریفانی از کشورهای چین، مالزی، تایلند، کره، ژاپن، هنگ کنگ بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های اوکراین و هنگ کنگ عناوین بعدی را کسب کردند.

