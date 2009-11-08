پیشنهاد ایران برای تشکیل سبد ارزی توسط کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر یکشنبه پیش از عزیمت به ترکیه برای شرکت در اجلاس کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی "کمسک" در فرودگاه مهرآباد پیشنهاد تشکیل سبد ارزی توسط کشورهای اسلامی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه بر این اساس رابطه تجارت خارجی بین کشورهای اسلامی با پول‌های قدرتمند حاکم بر جهان که عامل انتقال مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی است انجام نشده و پول‌های خودشان جایگزین می شود، گفت: بانک توسعه اسلامی باید گسترش یافته و مبنای نظری اقتصاد اسلامی را با کمک یکدیگر تدوین و ساز و کارهای آن را ارایه کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشکلات فراوانی در برابر ملت‌ها قرار گرفته و نظام اقتصاد سرمایه‌داری به پایان راه رسیده است، تصریح کرد: ادامه وضعیت برای این نظام غیرممکن است.

وی افزود: اتکا به نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند ما را به راه حل درستی از مشکلات جاری اقتصاد جهان برساند و در چنین شرایطی همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه در قالب سازمان‌های منسجم می‌تواند راه برون رفت و درستی در برابر ما قرار می دهد.

احمدی نژاد ادامه داد: به ویژه بین کشورهای اسلامی که مشترکات اقتصادی و فرهنگی فراوانی، آنها را به هم پیوند می‌دهد می‌توان کارهای فراوانی انجام داد که تبعات چالش‌ها و بحران اقتصادی در کشورهای اسلامی را کاهش داده و هم در جهت رشد کشورهای اسلامی و تقویت ارتباطات بین آنها باشد.

وی با اشاره به بیست و پنجمین نشست اجلاس کمیته دایمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی "کمسک" گفت: ارتباطات اقتصادی بین کشورهای اسلامی ضعیف بوده و تنها 15 تا 16 درصد مجموع تجارت خارجی آنها بین خودشان انجام می‌شود در حالی که بیشترین ظرفیت‌ها در دست کشورهای اسلامی است.

رئیس جمهور با اشاره به جمعیت یک و نیم میلیاردی کشورهای اسلامی گفت: حجم اقتصاد بزرگ در کشورهای مهمی از دنیای اسلام، حضور فناوری، دانش، علما و متخصصین فراوان و از همه مهمتر فرهنگ و اندیشه اسلام ناب که پایه تاسیس یک جامعه مترقی و سعادتمند است در کشورهای اسلامی وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در اجلاس ترکیه ملاقات‌هایی را با برخی از سران کشورهای اسلامی به طور دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت، گفت: مسایل مهم منطقه‌ای و جهان موضوع گفتگوهای ما خواهد بود.

احمدی نژاد با اشاره به این که ما پیشنهادهای فراوانی را داشته و داریم تصریح کرد: وزیر اقتصاد و دارایی ایران بخش مهمی از آن‌ها را در نشست وزیران ارایه داده است.

وی با بیان این که دو دسته کار شامل "فوری" و "میان مدت و درازمدت" می‌توان انجام داد، ادامه داد: اقدامات فوری می‌تواند منجر به افزایش تبادل بین کشورهای عضو شود.

رئیس جمهور در پایان با بیان این که تجربه خوبی بین ما و ترکیه وجود دارد، خطرنشان کرد: مبادله تجاری براساس پول‌های رایج دو کشور، لیر در ایران و ریال در ترکیه تجربه خوبی بود که می‌تواند بین همه کشورهای اسلامی جاری شود.