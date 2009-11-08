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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

مستند "صفویه" از شبکه سحر پخش می‌شود

مجموعه مستند "صفویه" به نویسندگی و تهیه‌‌کنندگی فرهاد مختاری به زودی از شبکه سحر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در 20 قسمت 25 دقیقه‌ای به کارگردانی آراد حسن‌زاده به بررسی جنبه‌های مختلف تاریخ صفویه و تاثیر آن بر جامعه ایران اسلامی می‌پردازد.

هدف از تهیه مجموعه مستند "صفویه" بیان واقعیت‌های تاریخ صفویه و جلوگیری از تحریف تاریخ غنی و کهن ایران زمین از سوی کشورهای همسایه است. در این برنامه با کارشناسان مختلف مسائل تاریخی و هنری ایران صحبت شده است.

عوامل این پروژه عبارتند از عزیز جباری راوی، بهرام جوان خسروشاهی مدیر تولید، حسن حبیب‌زاده تدوین، رعنا ابراهیم‌زادگان پژوهشگر، جعفر اکبرنژاد تصویربردار و رسول حسن‌زاده صدابردار. 

کد مطلب 979373

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