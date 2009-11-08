به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در 20 قسمت 25 دقیقهای به کارگردانی آراد حسنزاده به بررسی جنبههای مختلف تاریخ صفویه و تاثیر آن بر جامعه ایران اسلامی میپردازد.
هدف از تهیه مجموعه مستند "صفویه" بیان واقعیتهای تاریخ صفویه و جلوگیری از تحریف تاریخ غنی و کهن ایران زمین از سوی کشورهای همسایه است. در این برنامه با کارشناسان مختلف مسائل تاریخی و هنری ایران صحبت شده است.
عوامل این پروژه عبارتند از عزیز جباری راوی، بهرام جوان خسروشاهی مدیر تولید، حسن حبیبزاده تدوین، رعنا ابراهیمزادگان پژوهشگر، جعفر اکبرنژاد تصویربردار و رسول حسنزاده صدابردار.
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