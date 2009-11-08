49 میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده در گلستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علیرضا سیدکاشانی عصر یکشنبه در نشست اقتصاد و دارایی استان افزود: این مقدار در مقایسه با 16 میلیارد ریال هفت ماه اول سال گذشته، 203 درصد رشد داشت که از نظر مالیات بر ارزش افزوده جلوتر هستیم.

وی اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی استان در هفت ماهه سال جاری بدون احتساب فرآورده های نفتی بالغ بر 39 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 87، رشدی معادل 15 درصد داشته که 99.8 درصد، تحقق یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش مالیاتهای مستقیم نیز 34 میلیارد و 600 میلیون ریال وصولی داشتیم که در مقایسه با سال قبل که 32میلیارد و 600 میلیون ریال بوده، 59 دهم درصد، رشد داشته است.

به گفته سیدکاشانی، این مقدار نسبت به مصوب هفت ماهه که 35 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده، 96.8 درصد محقق شده که حدود 3.2 دهم درصد نسبت به مصوبه استان، عقب هستیم.

معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گلستان بیان داشت: این در حالی است که برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در حال اجرای دستورالعمل جدید رسیدگی و وصول مطالبات هستیم.

وی عنوان کرد: بیشترین سهم وصولی درآمدهای مالیاتی متعلق به مالیات بر شرکتها به میزان 54 درصد بوده و کمترین وصولی در بخش مالیات بر درآمد متفرقه معادل 25.6 دهم درصد گزارش می شود.