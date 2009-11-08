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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

هروله عشق (63) /

حضور مشتاقانه زائران ایرانی در جلسات فرهنگی بعثه

جلسات فرهنگی "انس و معرفت" که همه ساله در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه برگزار می شد امسال به دلیل احتمال شیوع آنفلوانزا هر روز و در سه نوبت در هتلهای محل اقامت زائران برگزار می شود و حجاج ایرانی حضوری پرشور در این جلسات دارند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، جلسات فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری که در آن برنامه هایی نظیر قرائت قرآن، سخنرانی مذهبی، تواشیح و مداحی اجرا می شود با حضور پرشور زائران ایرانی همراه است.

امروز نیز جلسه انس و معرفت در هتل "انصار جدید خلفی" که محل اقامت زائرانی از شهرهای اصفهان، بوشهر، آذربایجانشرقی، تهران، خوزستان، گیلان، قم و کلستان برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام یزدی نماینده بعثه مقام معظم رهبری در سخنانی با تاکید بر اینکه هر فردی که به سفر حج مشرف می شود باید سجده شکر به جا آورد و به واسطه این لیاقت و دعوت خدا را شاکر باشد گفت: زیارت یعنی ارتباط و حل شدن و خداوند این نعمت را نصیب هر فردی نمی کند.

وی خطاب به زائران افزود: شما در جایی قدم می گذارید که 124 هزار پیامبر به دور آن طواف کرده اند پس قدر این نعمت را بدانید و هرچه بیشتر برای کسب معرفت تلاش کنید.

در ادامه این مراسم حاج صادق آهنگران به ذکر مناقب اهل بیت (ع) و مدیحه سرایی پرداخت.

کد مطلب 979389

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