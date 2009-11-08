حج بهترین فرصت برای معرفی چهره واقعی مکتب اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد طبسی عضو هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج گفت: در شرایطی که رسانه های تبلیغی و تریبون‌های رسمی تمام توان خود را برای زیرسوال بردن حقانیت مکتب اهل بیت به کار گرفته‌اند، لازم است روحانیون محترم کاروان‌ها و نخبگان حاظر در حج ، چهره واقعی این مکتب را برای مسلمانان تبیین کنند.

وی با اشاره به عدم شناخت صحیح بسیاری از مسلمانان مذاهب مختلف از حقیقت مکتب اهل بیت گفت: باید با بیانی مستدل، لطیف و علمی ، ماهیت و چهره واقعی مکتب اهل بیت را بیان کنیم. متاسفانه بسیاری از مسلمانان مذاهب مختلف نسبت به این مکتب اطلاع دقیقی ندارند.

استاد کلام حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: توجه به این نکته ضروری است که در بین مذاهب مختلف اهل سنت نیز اختلاف وجود دارد و اختلاف در فقه و عقائد شیعه و سنی نباید باعث بروز اختلاف‌های مبنائی شود.

وی با اشاره به سوالات مختلف مسلمانان در سال های اخیر درباره مهدویت و انتظار گفت: در سالهای گذشته مسلمانان سایر کشورها و مذاهب اسلامی نسبت به حقیقت مهدویت و انتظار سوالات مختلفی داشته اند که همین نکته نشان دهنده نیاز و عطش مذاهب مختلف به اصل مهدویت است.

وی افزود: مهدویت موضوعی نیست که در حاشیه قرار گیرد چراکه همه مذاهب اسلامی آن را قبول دارند.برای نمونه اهل سنت بیش از 6هزار حدیث درباره امام مهدی(ع) در کتاب‌های معتبر خود دارند.

عضو هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری افزود: نفی کنندگان امام مهدی یا مغرض و یا بی اطلاع هستند و متاسفانه مسائل سیاسی در سالهای گذشته باعث شده برخی از به ظاهر متفکران مذاهب دیگر این موضوع را زیرسوال ببرند.



وی درپایان به روحانیون کاروان‌ها و زائران ایرانی توصیه کرد با عملکرد صحیح و اسلامی خود تبلیغات منفی دشمنان مکتب اهل بیت را خنثی کنند.