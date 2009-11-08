معادن غیرفعال مازندران به مزایده گذاشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از معادن مازندران در جمع خبرنگاران در سوادکوه اظهار داشت: با عنایت به اینکه پتانسیل بالایی در بخش معادن استان وجود دارد در برنامه ریزی های استان نیز نسبت به آن توجه خاصی می شود.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان ارشد استان دغدغه توسعه معادن استان را داشته و بخش معدن متفاوت و متمایز از بخش صنعت برای رشد و توسعه در حال برنامه ریزی است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران اظهار داشت: متولی توسعه معدنی استان سازمان صنایع و معادن بوده و این سازمان با نگاه مثبت و جدی در جهت پیشرفت و رشد معدنی استان گام برمی دارد و با اصلاح ساختار سازمانی و تاسیس معاونت معدنی و ایجاد دو واحد اکتشاف و بهره برداری آماده پاسخگویی و بررسی مسائل و مشکلات معدنکاران است.

هاشم پور موارد ایمنی معادن و امنیت اجتماعی و شغلی معدنکاران را از جمله فاکتورهای مهمی دانست که سازمان متبوعش نسبت به آن اهتمام داشته و برای آن اهمیت جدی قائل است.

وی اعلام داشت: هم اکنون تسهیلاتی تا سقف 500 میلیون تومان جهت ایمنی و حفاظت از معادن استان اختصاص می یابد و به جهت اهمیت موضوع چندی پیش همایش تحت عنوان ایمنی معادن برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای ایجاد و طرح توسعه معادن محدودیتی در استان وجود ندارد و از بهره برداری سه معدن استان با اشتغالزایی 20 نفر و حجم سرمایه گذاری دو میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه 107 معدن موجود استان از تولید مناسب و درآمد مکفی برخوردار نیستند اظهار داشت: این معادن یکی پس از دیگری از طریق مزایده به سرمایه گذار واگذار خواهد شد.

وی بیان داشت: مزایده اولیه پنج معدن غیرفعال استان که از معادن واریزه کوهی و زغال سنگ بوده از هفته پایانی فصل جاری خبر داد.