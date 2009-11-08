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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

معادن غیرفعال مازندران به مزایده گذاشته می شوند

معادن غیرفعال مازندران به مزایده گذاشته می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: معادن غیرفعال و راکد استان به زودی به سرمایه گذاران واجد شرایط از طریق مزایده واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از معادن مازندران در جمع خبرنگاران در سوادکوه اظهار داشت: با عنایت به اینکه پتانسیل بالایی در بخش معادن استان وجود دارد در برنامه ریزی های استان نیز نسبت به آن توجه خاصی می شود.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان ارشد استان دغدغه توسعه معادن استان را داشته و بخش معدن متفاوت و متمایز از بخش صنعت برای رشد و توسعه در حال برنامه ریزی است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران اظهار داشت: متولی توسعه معدنی استان سازمان صنایع و معادن بوده و این سازمان با نگاه مثبت و جدی در جهت پیشرفت و رشد معدنی استان گام برمی دارد و با اصلاح ساختار سازمانی و تاسیس معاونت معدنی و ایجاد دو واحد اکتشاف و بهره برداری آماده پاسخگویی و بررسی مسائل و مشکلات معدنکاران است.

هاشم پور موارد ایمنی معادن و امنیت اجتماعی و شغلی معدنکاران را از جمله فاکتورهای مهمی دانست که سازمان متبوعش نسبت به آن اهتمام داشته و برای آن اهمیت جدی قائل است.

وی اعلام داشت: هم اکنون تسهیلاتی تا سقف 500 میلیون تومان جهت ایمنی و حفاظت از معادن استان اختصاص می یابد و به جهت اهمیت موضوع چندی پیش همایش تحت عنوان ایمنی معادن برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای ایجاد و طرح توسعه معادن محدودیتی در استان وجود ندارد و از بهره برداری سه معدن استان با اشتغالزایی 20 نفر و حجم سرمایه گذاری دو میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه 107 معدن موجود استان از تولید مناسب و درآمد مکفی برخوردار نیستند اظهار داشت: این معادن یکی پس از دیگری از طریق مزایده به سرمایه گذار واگذار خواهد شد.

وی بیان داشت: مزایده اولیه پنج معدن غیرفعال استان که از معادن واریزه کوهی و زغال سنگ بوده از هفته پایانی فصل جاری خبر داد.

کد مطلب 979410

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