دور جدید تمرینات تیم ملی آغاز شد/ نکونام و شجاعی غایب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین به غیر از جواد نکونام و مسعود شجاعی که درگیر بازی های اوساسونا در لالیگا اسپانیا هستند باقی نفرات دعوت شده به اردو حضور داشتند .

این تمرین از ساعت 15:55 با صحبت های افشین قطبی برای بازیکنان آغاز شد. در ادامه امیر حسین صادقی، فرهاد مجیدی، آرش برهانی، هاشم بیک زاده، حسین کعبی، محمد رضا خلعتبری و خسرو حیدری از جمع دیگر بازیکنان جدا شدند و به صورت اختصاصی بیش از 50 دقیقه همراه بیوتر دستیار اول افشین قطبی دور زمین دویدند و تمرین کردند.

میثاق معمارزاده ، وحید طالب لو، سوشا مکانی و سید مهدی رحمتی نیز به همراه ادبه کنوب مربی دروازه بانان تیم ملی تمرین کردند.

دیگر بازیکنان حاضر در تمرین تیم ملی ابتدا 15 دقیقه بدن های خود را گرم کردند و با انجام حرکت های کششی و سرعتی کار با توپ را آغاز کردند.

در ادامه، بازیکنان 20 دقیقه به کار با توپ پرداخته و پس از آن در قالب سه گروه آبی، سفید و نارنجی در فضایی محدود به تمرین حفظ توپ پرداختند. این تمرین 20 دقیقه به طول انجامید و به دنبال آن بازیکنان در گوشه‌ای از زمین به فوتبال در قالب دو تیم آبی و نارنجی پرداختند.

در جریان تمرین امروز میثاق معمارزاده از ناحیه ماهیچه پای چپ دچار آسیب‌ دیدگی شد. همچنین جواد کاظمیان که دچار بیماری سرماخوردگی شده در تمرین امروز حضور داشت اما کاملا مشخص بود که شرایط لازم برای تمرین را ندارد.

خسرو والی‌زاده، عضو باسابقه مطبوعات از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال به عنوان مسئول رسانه ‎ای تیم ملی انتخاب شد و از امروز در کنار تیم ملی حضور یافت.

ملی‌پوشان در پایان تمرین امروز در دو گروه به شوتزنی و مرور کارهای تاکتیکی در فاز دفاعی پرداختند. مهاجمان که به سمت دروازه‎ها شوتزنی می‎کردند زیر نظر قطبی و مدافعان که کارهای تدافعی را در دستور کار داشتند زیر نظر بیوتر مراحل آماده‌سازی را دنبال ‌کردند.

در پایان، ملی‌پوشان بدن‌های خود را گرم کرده و از زمین خارج شدند. دقایق پایانی تمرین امروز در زمین شماره یک زیر نور برگزار شد.