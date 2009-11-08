286مدرسه راهنمایی لرستان مختلط است/فاصله فضاهای آموزشی با استانداردها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد جعفر لرستانی ظهر یک شنبه در گردهمایی کارشناسان دوره راهنمایی این استان در محل خانه معلم خرم آباد، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم امکانات آموزشی در لرستان این دانش آموزان به صورت مختلط در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 979مدرسه راهنمایی در لرستان در حال فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در زمینه فضاهای آموزشی لرستان با استاندارد های لازم فاصله دارد.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به تعداد دانش آموزان دوره راهنمایی در لرستان، یادآور شد: در حال حاضر تعداد 94هزار و 185دانش آموز در این مقطع در حال تحصیل هستند.

لرستانی ادامه داد: از تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی لرستان 45هزار و 317نفر دختر و تعداد 48هزار و 868نفر دانش آموز پسر هستند.

وی با اشاره به جایگاه مدارس دوره راهنمایی استان لرستان در سال گذشته، عنوان کرد: رتبه این استان در سال گذشته 19 بوده است که خوشبختانه این رتبه در سال جاری به رتبه 15 در کشور ارتقا یافته کرده است.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 340 مدرسه دخترانه و 353مدرسه پسرانه در مقطع راهنمایی در این استان وجود دارد.