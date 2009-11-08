پیمانکاران صنعتی به استفاده از همه امکانات در منطقه اجرای پروژه ملزم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این بخشنامه تاکید کرده است: پیمانکاران در استفاده از نیروی انسانی، تامین کالا ، خدمات و تجهیزات مورد نیاز و دیگر امور مرتبط از تمامی امکانات در منطقه اجرای پروژه بهره گرفته و چنانچه در هر مرحله از انجام کار عدم توان اجرای موضوع و یا هرگونه تخطی و عدول غیرموجه از مفاد مذکور مشاهده شد، بی وقفه و راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام شود.

این بخشنامه به منظور بسط شرح خدمات پیمانکاران دارای صلاحیت در انجام پروژه های سازمانها و شرکتهای تحت تصدی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات پس از ارزیابی های لازم و در جهت تعامل کارآمد، نهادینه و پویا با توجه به مسئولیتها در توسعه کاربرد فنون نوین و آموزش اثربخش در محدوده اجرای پروژه و در راستای تحقق اهداف دولت صادرشده است.

