چهار هزار دانش آموز دختر تحت پوشش طرح پرواز جوان قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکرم زیب ارزانی عصر یکشنبه در نشست خبری افزود: این طرح در سال تحصیلی 87- 88 نیز با همکاری سازمان دانش آموزی و با اعتباری بالغ بر 90 میلیون ریال در قالب 140 کلاس برای دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی و متوسطه برای چهار هزار و 200 نفر در سطح استان به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه امور بانوان استانداری آذربایجان غربی هشت طرح ویژه برای دختران جوان در دست اجرا دارد گفت: در مسیر فردا، پرواز جوان، اندیشه مطهر، پارک بانوان، خوش حجابی و ریحانه النبی، آل طاها و آموزش زوج های جوان این طرحها را شامل می شوند که با هدف پرورش فکری و روحی دختران جوان در حال اجرا هستند.

زیب ارزانی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح پرواز جوان شاخه دانش آموزی طرح رحمت از سال 86 بیش از 12 هزار دانش آموز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، نیروی مقاومت بسیج در سطح استان تحت آموزش قرار گرفته اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: موضوعات این طرح شامل احیا، امر به معروف و نهی از منکر، دوست یابی، تقوا، نماز و حج دانش آموزی بود.

زیب ارزانی افزود: طرح در مسیر فردا نیز از جمله طرحهایی است که اجرای آن توسط امور بانوان استانداری از سال 85 شروع شده و ادامه دارد.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح انتقال مسائل و مشکلات دختران جوان به خانواده ها و معلمین است و امسال بیشترین تاکید این طرح به معرفی فرقه های ضاله و عرفان های کاذب می باشد.

زیب ارزانی گفت: برگزاری کلاس های "اندیشه مطهر ویژه دختران دانشجو" با همکاری اساتید دانشگاه امام صادق، حمایت مالی و نظارت «طرح ریحانه النبی و خوش حجابی» با همکاری موسسه ریحانه النبی قم و حمایت مالی "طرح آل طاها" با همکاری امور بانوان آموزش و پرورش و "آموزش زوج های جوان کمیته امداد و کارمندان" از جمله طرحهایی است که توسط امور بانوان استانداری آذربا یجان غربی برگزار می شود.