نشست تخصصی مدیریت بحران با فناوری ماهواره ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی مدیریت استراتژیک بحران با استفاده از فناوری اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور(RS) در 25 آبانماه 1388 ساعت 2- 4 بعدازظهر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.



بنا بر این گزارش، این نشست تخصصی با محورهای "مدیریت بحران در شریانهای حیاتی شهری با GIS و چالشهای موجود، پدافند غیرعامل و GIS در راستای چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نقشGIS و فناوری های ماهواره‌ای در مدیریت بحران های زیست محیطی و مدیریت بحران در کلان‌شهرها بر اساس منظومه مکان محور" با حضور جمعی از اندیشمندان، دانشگاهیان و مسئولان ذیربط برگزار خواهد شد.

