ازدواجهای غیرعلمی در مناطق محروم باید کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش استان کرمان گفت: برای کنترل تولد کودکان معلول و استثنایی باید از وقوع ازدواجهای غیرعلمی به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی ازدواجهای علمی یادآورشد: دستگاههای متولی ازدواج باید با کنترل محضرهای ازدواج در مناطق مختلف و همچنین مراکزی که به صورت سنتی کار می کنند از افزایش معلولیتها جلوگیری کنند.

رئیس شورای آموزش استان کرمان با توجه به تعداد زیاد معلولان در کرمان خواستار کنترل این ازدواجها شد و گفت: باید قبل از ازدواج مشاوره های علمی انجام شود و ارائه این مشاوره ها به دفاتر ثبت رسمی ازدواج الزامی شود.

استاندار کرمان یادآورشد: این ازدواجها خطری برای افزایش معلولیتها هستند باید با فرهنگ سازی از بروز این ازدواجها جلوگیری کرد و دفاتری که هنوز به شیوه سنتی در روستاها و مناطق محروم صرفا با جاری کردن صیغه محرمیت یا ازدواج به تعداد مزدوجین اضافه می کنند شناسایی و توجیه شوند.

وی خواستار مشخص شدن درصد افزایش معلولیت و ارتباط آن با این نوع ازدواجها شد.