مربیان برای کاهش اختلالات شخصیتی دانش آموزان برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر رامین بیات ماکو ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری همایش بهداشت روانی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج به خبرنگار مهر گفت: یکسری از جنونهایی در افراد وجود دارد که خود آنها نیز اطلاع ندارند که در این زمینه مربیان در مدارس باید ریشه های این بیماریها را در دانش آموزان شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام کنند.

وی افزود: اختلالات شخصیت، روانی و مزمن در طول عمر انسانها ممکن است که بروز پیدا کند که در این زمینه در حال حاضر 10 تا 20 درصد افراد جامعه دارای اختلالات شخصیت هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین 50 درصد افرادی که دچار اضطراب، وسواس و پرخاشگری هستند، نیز به اختلالات شخصیت دچارند.

بیات ماکو بیان داشت: طبق بررسیها 70 درصد زندانیان در زندانها شخصیت ضد اجتماعی دارند.

این روانپزشک اعلام کرد: مربیان مدارس و والدین هوشیار باشند که دانش آموزان زیر 11 سال که از مدرسه فرار می کنند به طور قطع دارای یکی از رگه های اختلال روانی هستند که باید به طور سریع توسط والدین و مربیان شناسایی و درمان شوند.

علاقه شدید دانش آموز به معلم باعث بروز آسیب می شود

وی ادامه داد: هم اکنون یکی از مشکلات اساسی معلمان در مدارس و آموزشگاه ها، علاقه شدید برخی از دانش آموزان به معلم است که مشکلاتی در این زمینه به وجود می آید، معلمان نباید در این موارد به صورت احساسی با دانش آموز برخورد کنند بلکه باید رابطه استاد و شاگردی حفظ شود.

بیات ماکو متذکر شد: اگر رابطه معلم با دانش آموز از حد نرمال فراتر رود، نه تنها به دانش آموز کمک نمی کند، بلکه آسیب اساسی به احساسات نوجوان وارد می شود.

در این همایش هزار و 500 نفر از مربیان، معلمان و معاونان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج حضور داشتند.