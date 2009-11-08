پردیس کشاورزی کرج بهشت پاییزی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کهن ترین مجموعه آموزش عالی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی کشور است که سال آینده یکصد و دهمین سال تأسیس خود را جشن خواهد گرفت.

این پردیس در حال حاضر شامل چهار دانشکده و 15 گروه آموزشی، پنج گروه پژوهشی، 210 عضو هیئت علمی و قریب به سه هزار و 500 دانشجو است که حدود نیمی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند.

در برنامه بازدید عمومی، دانشکده ها، گروهای آموزشی و پژوهشی، آزمایشگاه های منتخب، سایتهای اختصاصی ماشینهای کشاورزی و علوم دامی،‌ کارخانه لبنیات، باغ گیاهشناسی، گلخانه های تحقیقاتی و ... در معرض دید عموم قرار می گیرد.

اولین برنامه بازدید عمومی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد که با استقبال مردم به خصوص دانش آموزان دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی مواجه شد.

مسئولان مدارس کرج جهت هماهنگی و برنامه ریزی برای بازدید می توانند با شماره تلفن 2241120-0261 اداره روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تماس بگیرند.

دومین برنامه بازدید عمومی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 آبان ماه از ساعت 9 صبح تا 15 و 30 دقیقه برگزار می شود.